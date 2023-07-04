МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский сервис кикшеринга Whoosh установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям в объеме не менее 3 миллиардов рублей в размере 11,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Фьючерсы Уолл-стрит немного снизились в выходной день в США

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 12,33% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов в диапазоне 11,9-12,2% годовых (доходность 12,44-12,77% годовых).

Компания во вторник собирает заявки на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июля. Организаторами являются "БКС КИБ", Газпромбанк и "Тинькофф банк".

Эмитентом выступает ООО "Вуш" — дочерняя структура ПАО "Вуш Холдинг" (Whoosh). Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование закупки нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

Whoosh — российский сервис кикшеринга, работающий в 50 локациях в России, Казахстане и Белоруссии. Парк компании составляет 133 тысячи электросамокатов и электровелосипедов. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской бирже.