МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 10,34 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 24,274 миллиарда, говорится в сообщении министерства. PMI в сфере услуг пока разочаровывают

Цена отсечения составила 93,9526% от номинала, средневзвешенная цена — 93,9532% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,8% годовых, средневзвешенная доходность — 10,8% годовых.

Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.