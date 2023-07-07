МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем рынка замещающих облигаций может вырасти до 32 миллиардов долларов с текущего уровня в 14,3 миллиарда долларов, говорится в исследовании национального рейтингового агентства АКРА. Минфин подготовил поправки о замещении евробондов

По оценке агентства, по состоянию на конец июня компании разместили замещающие облигации на сумму в эквиваленте 14,3 миллиарда долларов. При этом объем замещенных еврооблигаций равен 28,33 миллиарда долларов. Коэффициент размещения замещающих облигаций в общем случае зависит от состава держателей бумаг (соотношения резидентов и нерезидентов) и на текущий момент составляет порядка 50% от исходного номинала.

Замещающие облигации выпустили уже такие компании, как "Газпром", "Лукойл", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Металлоинвест" и "Совкомфлот".

"Общий объем еврооблигаций российских компаний в обращении, по которым пока не были выпущены замещающие облигации, равен примерно 36,5 миллиарда долларов. Таким образом, при указанном выше коэффициенте замещения дополнительный объем может составить порядка 18 миллиарда долларов, что увеличит рынок замещающих облигаций до суммы, эквивалентной приблизительно 32 миллиардам долларов", — считают в агентстве.

"Вместе с тем дальнейшие размещения будут также зависеть и от планов самих эмитентов, имеющих возможность отказа через получение соответствующего разрешения", — отмечают в АКРА.

Президент России Владимир Путин в мае издал указ о том, что российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, уже разместившие замещающие облигации вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз.

Кроме того, Минфин России подготовил поправки в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению суверенных еврооблигаций РФ.