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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230712/841066240.html
Минфин разместил ОФЗ на 170,9 миллиарда рублей
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Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 170,868 миллиарда... ПРАЙМ, 12.07.2023
рынки, облигации, новости, минфин рф, аукционы офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 170,868 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 383,662 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,851% от номинала, средневзвешенная цена — 95,9043% от номинала.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 17,059 миллиарда рублей при спросе в 30,137 миллиарда.