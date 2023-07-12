МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 170,868 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 383,662 миллиарда, говорится в сообщении министерства. СМИ: Минфин предложил проиндексировать акцизы на сигареты и автомобили

Цена отсечения составила 95,851% от номинала, средневзвешенная цена — 95,9043% от номинала.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 17,059 миллиарда рублей при спросе в 30,137 миллиарда.