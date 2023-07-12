МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Газпром"

"Газпром" доразместил выпуск замещающих облигаций

Заявки на облигации выпуска компания собирала 6 июля.

Трехлетний выпуск серии БО-005Р-02 включает 20 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 10,84% годовых.