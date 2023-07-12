2023-07-12T17:55:04+03:00
2023-07-12T17:55:04+03:00
2023-07-12T17:55:04+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230712/841067241.html
"Автодор" завершил размещение биржевых облигаций
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Государственная компания "Автодор" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации выпуска... ПРАЙМ, 12.07.2023
рынки, экономика, облигации, новости, россия, автодор, биржевые облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" завершила размещение выпуска биржевых облигаций объемом 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации выпуска компания собирала 6 июля.
Трехлетний выпуск серии БО-005Р-02 включает 20 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 10,84% годовых.