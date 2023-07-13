Альфа-банк установил финальный ориентир купонов по облигациям
Альфа-банк установил финальный ориентир купонов по облигациям от пяти миллиардов рублей
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом от 5 миллиардов рублей в размере 10,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации банк собирает в четверг. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 10,2-10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,46-10,57% годовых.
Банк намерен разместить биржевые облигации серии 002Р-24 с полугодовыми купонами и погашением через два с половиной года. Организатором банк выступает самостоятельно. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 июля.
https://1prime.ru/Bonds/20230713/841076671.html
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