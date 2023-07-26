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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230726/841194920.html
Минфин разместил ОФЗ на 103 миллиарда рублей 26 июля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 103,01 миллиарда... ПРАЙМ, 26.07.2023
рынки, облигации, новости, минфин рф, аукцион офз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 103,01 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 206,587 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,996% от номинала, средневзвешенная цена — 96,002% от номинала.
Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 332,4 миллиарда рублей.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 11,564 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 20,461 миллиарда.