МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 103,01 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 206,587 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин предложил провести эксперимент по электронной регистрации бизнеса

Цена отсечения составила 95,996% от номинала, средневзвешенная цена — 96,002% от номинала.

Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 332,4 миллиарда рублей.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 11,564 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 20,461 миллиарда.