МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила критерии освобождения эмитентов еврооблигаций от обязанности выпускать замещающие облигации, следует из выписки из решения подкомиссии, опубликованной на сайте Минфина России. Набиуллина: эмитенты должны перейти к полному раскрытию информации

Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, соответствующий указ в мае подписал президент России Владимир Путин. Ранее у эмитентов евробондов был выбор платить двумя способами держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, — организовать раздельные платежи в российской и иностранной инфраструктуре или выпустить замещающие облигации.

Подкомиссия приняла единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче соответствующих разрешений исходить, как правило, из целесообразности выдачи таких разрешений при соблюдении одного из критериев.

Эмитент, согласно одному из критериев, должен получить согласие держателей еврооблигаций по вопросу раздельных платежей в адрес держателей, права которых учитываются российскими депозитариями, и держателей, права которых учитываются иностранным депозитарием.

При этом еврооблигации должны быть допущены к торгам на Московской бирже и эмитент должен получить еще подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, об исполнении обязательств по ним путем денежных выплат, а не выпуска замещающих облигаций.

Согласно другому критерию, срок погашения еврооблигаций наступает в период до 31 декабря 2024 года.

Заявки о выдаче соответствующих разрешений будут рассматриваться при условии, что на дату подачи у эмитента отсутствует просроченная задолженность по еврооблигациям, а обязательства перед держателями еврооблигаций – резидентами, права которых учитываются иностранным депозитарием, должны исполняться российскими юридическими лицами, в том числе в порядке, установленном указом президента РФ, разрешающим открывать счета типа "Д" для исполнения обязательств по евробондам.