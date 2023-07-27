Российские власти определили критерии освобождения эмитентов евробондов от их замещения
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ определила критерии освобождения эмитентов еврооблигаций от обязанности выпускать замещающие облигации, следует из выписки из решения подкомиссии, опубликованной на сайте Минфина России.
Российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года, соответствующий указ в мае подписал президент России Владимир Путин. Ранее у эмитентов евробондов был выбор платить двумя способами держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, — организовать раздельные платежи в российской и иностранной инфраструктуре или выпустить замещающие облигации.
Подкомиссия приняла единогласное решение при рассмотрении вопроса о выдаче соответствующих разрешений исходить, как правило, из целесообразности выдачи таких разрешений при соблюдении одного из критериев.
Эмитент, согласно одному из критериев, должен получить согласие держателей еврооблигаций по вопросу раздельных платежей в адрес держателей, права которых учитываются российскими депозитариями, и держателей, права которых учитываются иностранным депозитарием.
При этом еврооблигации должны быть допущены к торгам на Московской бирже и эмитент должен получить еще подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, об исполнении обязательств по ним путем денежных выплат, а не выпуска замещающих облигаций.
Согласно другому критерию, срок погашения еврооблигаций наступает в период до 31 декабря 2024 года.
Заявки о выдаче соответствующих разрешений будут рассматриваться при условии, что на дату подачи у эмитента отсутствует просроченная задолженность по еврооблигациям, а обязательства перед держателями еврооблигаций – резидентами, права которых учитываются иностранным депозитарием, должны исполняться российскими юридическими лицами, в том числе в порядке, установленном указом президента РФ, разрешающим открывать счета типа "Д" для исполнения обязательств по евробондам.
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