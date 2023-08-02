ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в опубликованном заявлении организации. Fitch предрекло рост ВВП Китая в 2023 году

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до "АА+" с "ААА", — говорится в публикации.

По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Отмечается, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так является высоким.