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2023
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Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+
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Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в опубликованном заявлении организации. "Fitch Ratings понизило долгосрочный... ПРАЙМ, 02.08.2023
рынки, облигации, новости, fitch, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до "АА+" с "ААА", — говорится в публикации.
По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Отмечается, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так является высоким.