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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230808/841342087.html
Объем рынка корпоративных облигаций вырос в июле на 3,7 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Объем рынка корпоративных облигаций вырос за июль на 3,7% и достиг 21,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. "Объем рынка... ПРАЙМ, 08.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем рынка корпоративных облигаций вырос за июль на 3,7% и достиг 21,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России.
"Объем рынка корпоративных облигаций вырос за месяц на 3,7% (на 780 миллиардов рублей по непогашенному номиналу) и достиг 21,6 триллиона рублей", — говорится в обзоре за июль.
Размещение облигаций, номинированных в юанях, составило 124 миллиона юаней (1,6 миллиарда рублей). Замещающие облигации были размещены на 1,3 миллиарда долларов (117 миллиарда в рублевом эквиваленте), отмечается там же.
Среднедневные объемы вторичных биржевых торгов в июле снизились до 15 миллиардов рублей в день (в июне – 16 миллиардов рублей), указывается там же.
В июле, как и месяцем ранее, на рынке замещающих облигаций наблюдался рост доходностей. За месяц доходность замещающих облигаций к погашению по индексу Cbonds увеличилась на 54 базисных пункта, до 10,21%. На данный момент большинство замещающих облигаций, входящих в индекс, торгуются ниже своей номинальной стоимости – их цены снизились на фоне ослабления рубля, сообщается в обзоре