МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем рынка корпоративных облигаций вырос за июль на 3,7% и достиг 21,6 триллиона рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. В Центробанке раскрыли объем нетто-покупок физлиц на рынке акций в июле

"Объем рынка корпоративных облигаций вырос за месяц на 3,7% (на 780 миллиардов рублей по непогашенному номиналу) и достиг 21,6 триллиона рублей", — говорится в обзоре за июль.

Размещение облигаций, номинированных в юанях, составило 124 миллиона юаней (1,6 миллиарда рублей). Замещающие облигации были размещены на 1,3 миллиарда долларов (117 миллиарда в рублевом эквиваленте), отмечается там же.

Среднедневные объемы вторичных биржевых торгов в июле снизились до 15 миллиардов рублей в день (в июне – 16 миллиардов рублей), указывается там же.

В июле, как и месяцем ранее, на рынке замещающих облигаций наблюдался рост доходностей. За месяц доходность замещающих облигаций к погашению по индексу Cbonds увеличилась на 54 базисных пункта, до 10,21%. На данный момент большинство замещающих облигаций, входящих в индекс, торгуются ниже своей номинальной стоимости – их цены снизились на фоне ослабления рубля, сообщается в обзоре