МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал текущего года снизилась на 0,2 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,5%, свидетельствуют данные Банка России. В ЦБ оценили переток средств в связи с введением цифрового рубля

Это минимальное значение с середины 2018 года, когда доля нерезидентов в евробондах РФ составляла 42,2%.

Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года снизился до 16,083 миллиарда долларов с 16,144 миллиарда на начало квартала.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).