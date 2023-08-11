2023-08-11T16:46:23+03:00
2023-08-11T16:46:23+03:00
2023-08-11T16:46:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230811/841408224.html
ЦБ назвал долю нерезидентов в российских евробондах
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал текущего года снизилась на 0,2 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,5%, свидетельствуют данные Банка... ПРАЙМ, 11.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал текущего года снизилась на 0,2 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 44,5%, свидетельствуют данные Банка России.
Это минимальное значение с середины 2018 года, когда доля нерезидентов в евробондах РФ составляла 42,2%.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года снизился до 16,083 миллиарда долларов с 16,144 миллиарда на начало квартала.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).