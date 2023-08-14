2023-08-14T12:58:29+03:00
2023-08-14T12:58:29+03:00
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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230814/841429328.html
Компания "Вымпелком" утвердила две программы облигаций
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Компания "Вымпелком" утвердила две программы биржевых облигаций совокупным объемом 50 миллиардов рублей, говорится в материалах организации. Программы биржевых облигаций серий... ПРАЙМ, 14.08.2023
рынки, облигации, новости, россия, вымпелком, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания "Вымпелком" утвердила две программы биржевых облигаций совокупным объемом 50 миллиардов рублей, говорится в материалах организации.
Программы биржевых облигаций серий 002Р и 003Р объемом по 25 миллиардов рублей каждая предполагают размещение ценных бумаг по открытой подписке на срок до восьми лет.
Программы облигаций являются бессрочными.