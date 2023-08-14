МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания "Вымпелком" утвердила две программы биржевых облигаций совокупным объемом 50 миллиардов рублей, говорится в материалах организации. Акции на Мосбирже ускорили рост во второй половине дня

Программы биржевых облигаций серий 002Р и 003Р объемом по 25 миллиардов рублей каждая предполагают размещение ценных бумаг по открытой подписке на срок до восьми лет.

Программы облигаций являются бессрочными.