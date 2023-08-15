МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минфин России 16 августа не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках, говорится в сообщении министерства. В Минфине разъяснили нормы налогообложения с недружественными странами

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщило министерство.

Последний раз Минфин России брал паузу в размещении гособлигаций в сентябре-октябре прошлого года, ссылаясь на волатильность на рынке. С учетом признанных несостоявшимися аукционов в сентябре в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен и отменой аукционов в октябре эмитент тогда отсутствовал на первичном рынке ОФЗ около месяца.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, снижается четырнадцатую торговую сессию подряд, усилив падение в понедельник. Банк России в понедельник анонсировал внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, а во вторник повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

На фоне резкого повышения ключевой ставки индекс гособлигаций продолжил падение. По состоянию на 15.56 мск индекс снижается на 0,69% и находится на отметке 123,72 пункта. Последний раз индекс находился на этих уровнях в апреле 2022 года.