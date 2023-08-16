МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 33 миллионов долларов с 36 миллионов по итогам мая, свидетельствуют данные минфина США. Источник сообщил о контактах Анкары и США по альтернативам зерновой сделке

Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов — в краткосрочных.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 8,8 миллиарда — до 1,106 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 835,4 миллиарда долларов (снижение на 11,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (672,3 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 11,9 миллиарда долларов.