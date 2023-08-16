2023-08-16T09:47:46+03:00
2023-08-16T09:47:46+03:00
2023-08-16T09:47:46+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230816/841464980.html
Минфин США оценил сокращение вложений России в гособлигации страны за июнь
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 33 миллионов долларов с 36 миллионов по итогам мая, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из... ПРАЙМ, 16.08.2023
рынки, облигации, новости, сша, россия, гособлигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 33 миллионов долларов с 36 миллионов по итогам мая, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов — в краткосрочных.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 8,8 миллиарда — до 1,106 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 835,4 миллиарда долларов (снижение на 11,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (672,3 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 11,9 миллиарда долларов.