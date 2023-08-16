2023-08-16T10:38:17+03:00
2023-08-16T10:38:17+03:00
2023-08-16T10:38:17+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230816/841466679.html
"Газпром" открыл книгу заявок на облигации трех выпусков
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. "Газпром" в среду собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании. Заявки на облигации серий БО-002Р-01 — БО-002Р-03 компания собирает с... ПРАЙМ, 16.08.2023
рынки, облигации, новости, россия, газпром, облигации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в среду собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании.
Заявки на облигации серий БО-002Р-01 — БО-002Р-03 компания собирает с 10.00 до 15.00 мск. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 августа.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор — Газпромбанк.
Параметры выпусков компания пока не называет.
АКРА сообщило, что присвоило выпускам облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)". Согласно материалам агентства, объем каждого выпуска составит 40 миллиардов рублей.
Купон по выпускам будет привязан к значению ставки RUONIA.