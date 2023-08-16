МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в среду собирает заявки инвесторов на облигации трех выпусков, говорится в материалах компании. Число акционеров "Роснефти" за два года выросло почти в 4,5 раза

Заявки на облигации серий БО-002Р-01 — БО-002Р-03 компания собирает с 10.00 до 15.00 мск. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 августа.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Организатор — Газпромбанк.

Параметры выпусков компания пока не называет.

АКРА сообщило, что присвоило выпускам облигаций ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)". Согласно материалам агентства, объем каждого выпуска составит 40 миллиардов рублей.

Купон по выпускам будет привязан к значению ставки RUONIA.