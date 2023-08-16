МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пауза Минфина России в размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет недолгой, министерство вернется на долговой рынок уже на следующей неделе, когда волатильность уляжется, поделился своим мнением с РИА Новости главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Минфин США оценил сокращение вложений России в гособлигации страны за июнь

Минфин России в среду не будет проводить традиционные аукционы по размещению гособлигаций в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Последний раз Минфин России брал паузу в размещении гособлигаций в сентябре-октябре прошлого года, ссылаясь на волатильность на рынке.

"Мы считаем вполне оправданным решение Минфина отменить аукцион по размещению ОФЗ в эту среду. Такое решение, на наш взгляд, обусловлено возросшей волатильностью на долговом рынке из-за резкого внеочередного повышения ключевой ставки Банком России с 8,5% до 12%. Для многих участников долгового рынка это стало неожиданным, поэтому необходимо время, чтобы рынок адаптировался к новым условиям", — говорит Васильев.

По его мнению, если бы Минфин размещал ОФЗ в эту среду, то инвесторы, скорее всего, запросили бы повышенную премию (более 10-20 базисных пунктов) по доходности ко вторичному рынку. "Минфин не хотел бы давить на вторичный рынок большими премиями по доходности на первичных аукционах, поэтому предпочел не проводить аукцион в эту среду. Тем более что Минфин пока укладывается в график для выполнения плана по размещению ОФЗ на этот квартал", — отметил эксперт.

"Мы полагаем, что пауза в аукционах ОФЗ будет недолгой и уже в следующую среду Минфин вернется на долговой рынок. Ожидаем, что за неделю волатильность на долговом рынке уляжется и рынок адаптируется к новой ключевой ставке в 12%", — говорит Васильев.

"В базовом сценарии мы полагаем, что Банк России завершил цикл подъема ставки и следующим шагом может стать ее снижение в 2024 году. Часть долгового рынка уже тоже верит в этот сценарий, поэтому мы ожидаем увеличения спроса инвесторов на долгосрочные ОФЗ. Длинные ОФЗ будут больше всего выигрывать от цикла снижения ключевой ставки. Для более осторожных инвесторов, которые пока не хотят брать на себя процентный риск, Минфин, вероятно, продолжит предлагать бумаги с плавающей ставкой", — продолжил он.

За первые семь аукционных дней в этом квартале Минфин разместил ОФЗ на 516 миллиардов рублей и выполнил квартальный план в 1 триллион рублей на 52%. "Минфину для выполнения квартального плана в оставшиеся шесть аукционных дней необходимо привлекать по 81 миллиарду рублей в неделю. Считаем это вполне выполнимой задачей", — заключил эксперт.