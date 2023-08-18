2023-08-18T15:24:44+03:00
2023-08-18T15:24:44+03:00
2023-08-18T15:24:44+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230818/841512142.html
"Русал" планирует разместить облигации в дирхамах ОАЭ, сообщил источник
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. "Русал" планирует разместить на Московской бирже выпуск биржевых облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки инвесторов на... ПРАЙМ, 18.08.2023
рынки, бизнес, экономика, промышленность, облигации, новости, россия, московская биржа, русал, облигации, дирхам оаэ
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372586.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372583.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/25/832372580.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20230816/841466679.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Русал" планирует разместить на Московской бирже выпуск биржевых облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на облигации в объеме не менее 350 миллионов дирхамов (около 8,9 миллиарда рублей) компания намерена собрать 6 сентября. Ориентир ставки купонов составляет не выше 6% годовых.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два года. Номинал облигаций — 1 тысяча дирхамов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 сентября. Организатором выступит Газпромбанк.
В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.