МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Русал" планирует разместить на Московской бирже выпуск биржевых облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Газпром" открыл книгу заявок на облигации трех выпусков

Заявки инвесторов на облигации в объеме не менее 350 миллионов дирхамов (около 8,9 миллиарда рублей) компания намерена собрать 6 сентября. Ориентир ставки купонов составляет не выше 6% годовых.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два года. Номинал облигаций — 1 тысяча дирхамов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 сентября. Организатором выступит Газпромбанк.

В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.