МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в понедельник достигла максимального значения с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. Цена золота замедлила рост на повышении доходности гособлигаций США

В понедельник доходность по указанным ценным бумагам на фондовом рынке увеличилась на 9 базисных пунктов, до 4,36%, из-за обеспокоенности участников рынка продолжительным сохранением Федеральной резервной системой США политики высоких процентных ставок.

Кроме того, выросла доходность по двухлетним бондам американского минфина, превысив отметку в 5%, что соответствует пиковым значениям февраля 2023 года.