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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230822/841534625.html
Доходность десятилетних гособлигаций США достигла максимума с 2007 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Доходность десятилетних казначейских облигаций США в понедельник достигла максимального значения с 2007 года, свидетельствуют данные торгов. В понедельник доходность по указанным... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, рынки, экономика, мировая экономика, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в понедельник достигла максимального значения с 2007 года, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник доходность по указанным ценным бумагам на фондовом рынке увеличилась на 9 базисных пунктов, до 4,36%, из-за обеспокоенности участников рынка продолжительным сохранением Федеральной резервной системой США политики высоких процентных ставок.
Кроме того, выросла доходность по двухлетним бондам американского минфина, превысив отметку в 5%, что соответствует пиковым значениям февраля 2023 года.