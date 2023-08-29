2023-08-29T16:48:20+03:00
2023-08-29T16:48:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/Bonds/20230829/841600597.html
Минфин представит ОФЗ двух серий 30 августа
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Минфин России 30 августа на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ... ПРАЙМ, 29.08.2023
рынки, экономика, облигации, новости, россия, минфин, офз серии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минфин России 30 августа на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).