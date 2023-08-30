МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 57,4 миллиарда рублей по номиналу, найдя основной спрос инвесторов на госбумаги с переменным купоном, свидетельствуют данные министерства. Рост реальных зарплат в России в июне замедлился в годовом выражении

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 1,509 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 90,95% от номинала, средневзвешенная цена — 91,0038% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,36% годовых, средневзвешенная доходность — 11,35% годовых. Спрос — 3,301 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 55,893 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,3% от номинала, средневзвешенная цена — 96,3128% от номинала. Спрос — 185,187 миллиарда рублей.

Средневзвешенная доходность, которая сложилась на аукционе по размещению ОФЗ 26243, повторила максимальной результат прошлой недели при размещении ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году, который до этого не наблюдался на первичном рынке с середины 2016 года. При этом Минфин предоставил нулевую премию для инвесторов к справедливому уровню вторичного рынка, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, при размещении ОФЗ 26243 на четыре крупные заявки объемом 161-700 миллионов рублей пришлось 89,2% от общего объема, а еще 1% обеспечили четыре заявки объемом 24-50 миллионов рублей. При размещении ОФЗ 29024 на четыре крупные заявки объемом 10-20 миллиардов рублей пришлось 89,5% от общего объема размещения, который составил всего около 30% от объема спроса.

Минфин по итогам восьми состоявшихся в июле-августе аукционных дней разместил гособлигации на 609 миллиардов рублей, обеспечив на 61% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1 триллион рублей).