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Аукцион Минфина по размещению ОФЗ 52005 не состоялся
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Аукцион Минфина по размещению ОФЗ 52005 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство. "Министерство финансов Российской Федерации... ПРАЙМ, 06.09.2023
рынки, облигации, новости, минфин рф, аукцион офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Аукцион Минфина по размещению ОФЗ 52005 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщает министерство.
"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 6 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.