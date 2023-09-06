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Минфин РФ в августе 2023 года вложил 123,6 миллиарда рублей из средств ФНБ в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" для финансирования лизинга отечественных воздушных судов, следует... ПРАЙМ, 06.09.2023
рынки, экономика, облигации, новости, инвестиции, россия, лизинг
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ в августе 2023 года вложил 123,6 миллиарда рублей из средств ФНБ в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" для финансирования лизинга отечественных воздушных судов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"В августе 2023 года… средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов… в сумме 123 643 миллиона рублей – в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" в количестве 123 643 009 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов", — говорится в сообщении.
Министерство напоминает, что Государственная транспортная лизинговая компания получила средства ФНБ в объеме 16,054 миллиарда рублей на реализацию инвестпроекта по поставке воздушных судов Дальневосточной авиакомпании и 12,766 миллиарда рублей на поставку вертолетов российским перевозчикам.