2023-09-06T18:32:36+03:00
2023-09-06T18:32:36+03:00
2023-09-06T18:32:36+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20230906/841675257.html
Минфин не смог в среду разместить ОФЗ двух серий
Облигации
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России на аукционах в среду не смог разместить по приемлемым ценам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий: 52005 — с индексируемым номиналом выпуска и 26241 — с... ПРАЙМ, 06.09.2023
рынки, экономика, облигации, новости, россия, офз
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186926.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186926.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186925.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186925.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186913.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83818/69/838186913.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20230906/841674768.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду не смог разместить по приемлемым ценам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий: 52005 — с индексируемым номиналом выпуска и 26241 — с постоянным купонным доходом, свидетельствуют данные министерства.
"По итогам восьми состоявшихся из десяти запланированных в июле – сентябре текущего года аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 596,682 миллиарда рублей, обеспечив на 59,7% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале 2023 года, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей", — оценил для РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
"Первоначально, объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведению аукционов в третьем квартале, составлял порядка 76,9 миллиарда рублей. После прошедших с начала квартала аукционов необходимый объем размещения в течение оставшихся трех аукционных дней выросла на 75% до 134,4 миллиарда", — также оценил аналитик.