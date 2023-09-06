МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду не смог разместить по приемлемым ценам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий: 52005 — с индексируемым номиналом выпуска и 26241 — с постоянным купонным доходом, свидетельствуют данные министерства. Минфин раскрыл объем инвестиций в лизинг самолетов

"По итогам восьми состоявшихся из десяти запланированных в июле – сентябре текущего года аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 596,682 миллиарда рублей, обеспечив на 59,7% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале 2023 года, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей", — оценил для РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Первоначально, объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведению аукционов в третьем квартале, составлял порядка 76,9 миллиарда рублей. После прошедших с начала квартала аукционов необходимый объем размещения в течение оставшихся трех аукционных дней выросла на 75% до 134,4 миллиарда", — также оценил аналитик.