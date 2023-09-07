МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг "Почты России" до уровня "AA+(RU)" с развивающимся прогнозом, рейтинг облигаций — также до "AA+(RU)", сообщило агентство. "Ямал СПГ" частично погасил облигации, заявил Минфин

"Понижение кредитного рейтинга АО "Почта России" связано с крайне слабыми финансовыми результатами за 2022 год, которые не были покрыты за счет экстраординарной поддержки со стороны государства. Кроме того, понижение рейтинга обусловлено ожиданиями АКРА, что восстановление финансовых показателей, вероятно, произойдет не ранее 2025 года", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рейтинг компании обусловлен сильной позицией на рынке социально значимых почтовых и коммуникационных услуг, а также сильным бизнес-профилем, который объясняется высокой диверсификацией услуг и развитой транспортно-логистической инфраструктурой. Финансовый риск-профиль характеризуется сильной ликвидностью на фоне среднего уровня рентабельности.

Среди ключевых факторов оценки АКРА выделяет также высокую степень поддержки со стороны государства, очень высокую долговую нагрузку при среднем уровне обслуживания долга и сильную ликвидность при слабом денежном потоке.

По мнению агентства, к позитивному рейтинговому действию могут привести возвращение средневзвешенных показателей долговой нагрузки до уровня ниже 5,0х при одновременном росте коэффициента покрытия выше 2,5х, а также значительное расширение экстраординарной поддержки со стороны государства.

Тем временем к негативному рейтинговому действию могут привести такие факторы, как потеря полного контроля со стороны государства и снижение системной значимости компании для него; сокращение государственной поддержки; снижение средневзвешенного показателя FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам до уровня ниже 1,0х, а также ухудшение позиции компании по ликвидности.