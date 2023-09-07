МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банки стали крупнейшими продавцами облигаций федерального займа (ОФЗ) в августе, совокупно продав их на 88,7 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

"Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в августе вырос и составил 21,5 миллиарда рублей (в июле – 14,9 миллиарда рублей в день). Крупнейшими продавцами ОФЗ в августе стали кредитные организации (совокупно они продали облигаций на 88,7 миллиарда рублей): СЗКО увеличили объемы продаж ОФЗ по сравнению с июлем с 40,9 до 47,9 миллиарда рублей, а прочие банки — с 2,8 до 40,8 миллиарда рублей", — говорится в обзоре. Также продажи осуществляли нерезиденты из дружественных стран – на 0,8 миллиарда рублей.

Остальные участники вторичного рынка осуществляли нетто-покупки ОФЗ. Основными покупателями выступили некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и физические лица, купившие ценных бумаг на сумму 41,4 и 34,4 миллиарда рублей соответственно. В августе объем нетто-покупок ОФЗ физическими лицами стал максимальным с февраля 2022 года.

Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах в августе сократился до 245,8 миллиарда рублей по номиналу (в июле – 364 миллиарда рублей), что составило 24,6% от плановых значений на третий квартал 2023 года. Таким образом, квартальный план размещения ОФЗ выполнен на 60,9%. Основная часть размещенного в августе объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 61,1% ценных бумаг, на ОФЗ с защитой от инфляции – 20,4%. ОФЗ-ПД разместили всего на 45,5 миллиарда рублей (в июле – 79,6 миллиарда рублей), или 18,5% от размещенного объема ОФЗ.

Наибольший объем ОФЗ на аукционах выкупили системно значимые банки, на их долю пришлось 72,7% всех размещений. Еще 16,4% размещений выкупили НФО в рамках доверительного управления.

В целом на рынке ОФЗ, как и месяцем ранее, отмечается низкий спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно системно значимые банки. В августе ОФЗ-ПК на аукционах приобретали преимущественно системно значимые банки (140,2 из 150,2 миллиарда рублей размещенных ценных бумаг), при этом на вторичных торгах они осуществляли нетто-продажи ОФЗ-ПК на сумму 11,6 миллиарда рублей.

Покупки системно значимыми банками ценных бумаг с фиксированным купоном на первичном рынке были значительно ниже и составили всего 26,1 миллиарда рублей, тогда как их продажи на вторичных биржевых торгах превысили объем покупок на аукционах и составили 50,6 миллиарда рублей. Основной спрос на ОФЗ-ИН наблюдался со стороны НФО в рамках доверительного управления (они выкупили 62% всех размещений).