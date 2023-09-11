МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания МТС разместила первый выпуск трехлетних цифровых облигаций со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе Московской биржи "Финуслуги", сообщила компания. Мосбиржа запустит на "Финуслугах" корпоративные облигации для населения

МТС стала первой компанией, которая выпустила внебиржевые облигации на "Финуслугах". До этого через платформу размещались "народные" облигации субъектов РФ.

"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о начале размещения среди физических лиц первого выпуска трехлетних Цифровых облигаций МТС со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе Финуслуги, созданной Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России", — говорится в сообщении.

В компании уточняют, что цена размещения цифровых облигаций — 100% от номинала в 1000 рублей, купонный период составляет 91 день, а срок до погашения – 1092 дней (до 7 сентября 2026 года). Денежные средства, которые МТС получит от размещения облигаций, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме МТС, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.

Стать держателем облигаций может совершеннолетний гражданин и налоговый резидент РФ. Сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении "Финуслуг" после регистрации в "Госуслугах". Отмечается, что бумаги можно продать эмитенту в любое время без потери накопленного дохода.

"Современные телеком-сервисы имеют большую социальную значимость, обеспечивая дистанционный доступ к жизненно важным услугам. Для этого МТС расширяет покрытие сети, инвестирует в ее модернизацию и внедряет различные сервисы для пользователей. Выпуск новых цифровых облигаций вносит вклад в решение этой задачи. Люди предоставляют в пользование МТС свои средства, которые инвестируются в развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры", – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

В июле Банк России включил дочернюю компанию МТС "Блокчейн хаб" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) — она стала девятой в этом реестре.