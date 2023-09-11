ПАО "МТС" разместило на "Финуслугах" первый выпуск трехлетних цифровых облигаций
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Компания МТС разместила первый выпуск трехлетних цифровых облигаций со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе Московской биржи "Финуслуги", сообщила компания.
МТС стала первой компанией, которая выпустила внебиржевые облигации на "Финуслугах". До этого через платформу размещались "народные" облигации субъектов РФ.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о начале размещения среди физических лиц первого выпуска трехлетних Цифровых облигаций МТС со ставкой купона в размере 11% годовых на платформе Финуслуги, созданной Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России", — говорится в сообщении.
В компании уточняют, что цена размещения цифровых облигаций — 100% от номинала в 1000 рублей, купонный период составляет 91 день, а срок до погашения – 1092 дней (до 7 сентября 2026 года). Денежные средства, которые МТС получит от размещения облигаций, будут направлены на создание цифровых продуктов в экосистеме МТС, а также на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории.
Стать держателем облигаций может совершеннолетний гражданин и налоговый резидент РФ. Сервис купли-продажи доступен на сайте и в мобильном приложении "Финуслуг" после регистрации в "Госуслугах". Отмечается, что бумаги можно продать эмитенту в любое время без потери накопленного дохода.
"Современные телеком-сервисы имеют большую социальную значимость, обеспечивая дистанционный доступ к жизненно важным услугам. Для этого МТС расширяет покрытие сети, инвестирует в ее модернизацию и внедряет различные сервисы для пользователей. Выпуск новых цифровых облигаций вносит вклад в решение этой задачи. Люди предоставляют в пользование МТС свои средства, которые инвестируются в развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры", – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
В июле Банк России включил дочернюю компанию МТС "Блокчейн хаб" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) — она стала девятой в этом реестре.
https://1prime.ru/Bonds/20230911/841715283.html