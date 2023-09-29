МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк и "Дом.РФ" реализовали первую в России сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля, данный выпуск является дебютным для российского рынка, говорится в пресс-релизе банка. Группа Газпромбанк закрыла сделку по покупке сети ТЦ "Мега"

"Газпромбанк и "Дом.РФ" реализовали первую в России сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Ипотечные облигации объёмом 29,8 миллиарда рублей обеспечены портфелем "зелёных" и социальных жилищных кредитов, выданных Газпромбанком, и поручительством "Дом.РФ". Данный выпуск является дебютным для российского рынка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, верификация размещения проведена рейтинговым агентством АКРА. Критерии отбора кредитов, включённых в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют концепции социальных облигаций и концепции зеленых облигаций ипотечного агента "Дом.РФ".

"Более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по "Семейной", "Льготной", "Дальневосточной" ипотеке и льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Ещё 35% – это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников промышленных предприятий", — уточняется там же.

Размещение ипотечных облигаций осуществляется в соответствии с подписанным в 2019 году между Газпромбанком и "Дом.РФ" меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством "Дом.РФ" в объеме до 350 миллиардов рублей.