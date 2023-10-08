МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Доходность американского рынка государственных облигаций резко упала из-за действий Вашингтона, направленных на снижение инфляции и стоимости бензина, пишет РИА Новости. В России выпустили первые ипотечные облигации устойчивого развития

Автор статьи поясняет, что Федеральная резервная система активно повышала ставки в течение полутора лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25 — 5,5, такого не было с 2007-го года. Ценные бумаги подешевели в результате распродажи коротких облигаций.

Однако инфляция в США все равно остается "слишком высокой", прокомментировала ситуацию Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда.

Агентство указывает, что на обвал рынка гособлигаций также повлиял "растущий дефицит бюджета и неподъемный государственный долг", который снова побил рекорд. Сейчас он составляет 33,442 триллиона долларов.

Автор материала опасается, что в 2024 году Америка столкнется с рецессией в экономике, так как ФРС, возможно, продолжит описанную выше политику.

"По мнению экономистов, если инфляция не снизится в ближайшее время — а это возможно только в случае урезания государственных расходов, в США возникнет очередной масштабный экономический кризис", — пишет новостное агентство.

Эксперт РИА Новости заключает, что большие траты бюджета и споры конгресса по поводу их сокращения куда опаснее повышения ставки.