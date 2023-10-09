МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Совокупный спрос инвесторов на биржевые облигации "Газпрома" с переменным купоном составил на пике около 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. "Газпром" снизил объем прокачки газа через Украину

"Газпром" успешно разместил два выпуска облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA общим объемом 60 миллиардов рублей. Компания предложила инвесторам биржевые облигации серий БО-002Р-09 и БО-002Р-10 с погашением через четыре с половиной года и квартальными купонами, ставка которых будет рассчитываться как значение RUONIA плюс 125 базисных пунктов.

"Совокупный спрос инвесторов составил на пике около 70 миллиардов рублей. Основной интерес проявили банки, управляющие компании и НПФ. Кроме того, в выпусках приняли участие страховые и инвестиционные компании, а также частные инвесторы с объемом спроса более 1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Выпуски удовлетворили сохраняющийся спрос инвесторов на флоатеры и превысили по объему все корпоративные размещения на локальном рынке облигаций в период после начала повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году, отмечается в сообщении.

Расчеты по облигациям запланированы на 10 октября на Московской бирже. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. "Газпром" выступает поручителем по облигациям.