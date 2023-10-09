МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банки выступили крупнейшими продавцами облигаций федерального займа (ОФЗ) в сентябре — совокупно они продали облигаций на 62 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. В США обвалился рынок гособлигаций

"Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в сентябре вырос и составил 25 миллиардов рублей (в августе – 21,5 миллиарда рублей). Крупнейшими продавцами ОФЗ в сентябре стали кредитные организации (совокупно они продали облигаций на 62 миллиарда рублей): СЗКО снизили объемы продаж ОФЗ по сравнению с августом с 48 до 36,8 миллиарда рублей, а прочие банки – с 40,8 до 16,8 миллиарда рублей. Также продажи осуществляли дочерние иностранные организации – на 8,4 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Остальные участники вторичного рынка осуществляли нетто-покупки ОФЗ. Основными покупателями выступили физические лица и НФО в рамках доверительного управления, купившие ценных бумаг на сумму 28,1 и 25,8 миллиарда рублей соответственно.

Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах ОФЗ в сентябре сократился до 90,3 миллиарда рублей по номиналу (в августе – 245,8 миллиарда рублей), что составило всего 9% от плановых значений на третий квартал 2023 года. Таким образом, квартальный план размещения ОФЗ оказался выполнен на 70%.

Основная часть размещенного в сентябре объема пришлась на ОФЗ с плавающим купоном – 80,8% ценных бумаг, на ОФЗ с постоянным купонным доходом – 19,2%. Объем размещения ОФЗ-ПД за сентябрь составил всего 17,3 миллиарда рублей (в августе – 45,5 миллиарда рублей).

Наибольший объем ОФЗ на аукционах выкупили системно значимые банки, на их долю пришлось 69,7% всех размещений (почти весь объем пришелся на ОФЗ-ПК). Остальной объем размещений выкупили прочие банки (13,5%) и НФО за счет собственных средств (13,1%).

"В целом на рынке ОФЗ спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном остается низким, тогда как на ОФЗ-ПК основной спрос предъявляет банковский сектор, преимущественно СЗКО", — говорится в обзоре.

В сентябре ОФЗ-ПК на аукционах приобретали преимущественно системно значимые банки (59,2 из 73 миллиардов рублей размещенных ценных бумаг), при этом на вторичных торгах они осуществляли небольшие нетто-продажи ОФЗ-ПК на сумму 18,6 миллиарда рублей. Также они продавали на вторичном рынке бумаги с фиксированным купоном (на 18,8 миллиарда рублей), что превысило их объемы покупок ОФЗ-ПД на аукционах (купили на 1,6 миллиарда рублей).