МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин и ЦБ продолжат настаивать на раскрытии информации эмитентами

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 50,3 миллиона евро)".

Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.