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2023
https://1prime.ru/Bonds/20231204/842453223.html
Минфин выплатил в рублях купон по выпуску евробондов
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Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 04.12.2023
рынки, финансы, облигации, новости, россия, минфин, купоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2025 году на 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 50,3 миллиона евро)".
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.