МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC", сообщается в релизе агентства.

"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", — говорится в релизе.

Как говорится в релизе агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, является ожидание того, что конфликт на Украине будет продолжаться в течение всего 2024 года. По данным агентства, контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", и "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".

Также среди факторов называются дефицит государственного бюджета и высокий госдолг.

Агентство ожидает роста ВВП страны на 3,8% в 2024 году и на 4,5% — в 2025 году.