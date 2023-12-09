2023-12-09T06:08:36+03:00
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2023-12-09T06:08:36+03:00
2023
https://1prime.ru/Bonds/20231209/842514705.html
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "CC"
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC", сообщается в релизе... ПРАЙМ, 09.12.2023
макроэкономика, рынки, экономика, облигации, новости, украина, fitch ratings
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC", сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CC", — говорится в релизе.
Как говорится в релизе агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, является ожидание того, что конфликт на Украине будет продолжаться в течение всего 2024 года. По данным агентства, контрнаступление Украины пока принесло "ограниченные успехи", и "в центральном сценарии превосходства недостаточно для решительного достижения целей".
Также среди факторов называются дефицит государственного бюджета и высокий госдолг.
Агентство ожидает роста ВВП страны на 3,8% в 2024 году и на 4,5% — в 2025 году.