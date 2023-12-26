МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Киргизии завершило размещение выпусков облигаций, номинированных в рублях и национальной валюте — сомах, говорится в сообщении министерства. Минфин не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ

Киргизия разместила облигации на 341,9 миллиона рублей со ставкой купона 14,5% годовых и 518,7 миллиона сомов со ставкой купона 15,5% годовых. Объем выпусков составлял миллиард рублей и миллиард сомов.

Уточняется, что выпуски структурированы по киргизскому праву с хранением глобального сертификата ценных бумаг в центральном депозитарии страны. Расчеты по выпуску в сомах состоялись 25 декабря, в рублях – 26 декабря.

Структура размещения позволила привлечь инвесторскую базу двух стран в обоих выпусках, также говорится в сообщении. С российской стороны в размещении приняли участие более тысячи розничных инвесторов, а также институциональные инвесторы, преимущественно банки, с киргизской стороны — банки, страховые и инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды.

"Данное размещение заложило инфраструктурный фундамент для последующих системных регулярных заимствований на национальных рынках Кыргызстана и России, и будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества стран ЕАЭС в финансовой сфере", — также отмечается в сообщении.

Условия выпусков предусматривают погашение через два года и выплату квартальных купонов. Номинал облигаций — 100 рублей и 100 сомов. Размещение состоялось на Киргизской фондовой бирже, но за счет депозитарного моста между странами бумаги могут обращаться также и на Московской бирже. Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, "БКС КИБ" и банк "Держава".