МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украина намерена выпустить "репарационные облигации" и заработать на них порядка 300 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters. Слуцкий высказался о призыве Зеленского передать активы России Киеву

"Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России", — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Киев решил избежать передачи Украине заблокированных российских активов за границей.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило.

В Кремле же заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".