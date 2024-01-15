2024-01-15T11:48:27+03:00
2024-01-15T11:48:27+03:00
2024-01-15T11:48:27+03:00
2024
https://1prime.ru/Bonds/20240115/842798098.html
Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ
Облигации
Новости
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Украина намерена выпустить "репарационные облигации" и заработать на них порядка 300 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters. "Украина продаст ценные бумаги, которые будут... ПРАЙМ, 15.01.2024
рынки, экономика, мировая экономика, облигации, новости, украина, облигации, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украина намерена выпустить "репарационные облигации" и заработать на них порядка 300 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.
"Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России", — говорится в материале.
Отмечается, что таким образом Киев решил избежать передачи Украине заблокированных российских активов за границей.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило.
В Кремле же заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".