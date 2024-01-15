МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Идея выпуска Украиной репарационных облигаций связана со сложностями у США по оказанию дальнейшей финансовой помощи Киеву и напоминает дележку шкуры неубитого медведя, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В Польше призвали граждан готовиться к новой волне беженцев с Украины

"Идея выпуска Украиной репарационных облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве, возникла как реакция на приостановку США поставок вооружений из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели. Такие облигации можно было бы назвать "медвежьими", памятуя русскую пословицу "делить шкуру неубитого медведя", — рассуждает Осадчий.

Он подчеркнул, что попытки использовать заблокированные российские активы для выплат Украине столкнулись с угрозой конфискации активов недружественных стран, находящихся в России, поэтому "изобретаются подобные хитрые обходные схемы".

Ранее в понедельник колумнист агентства Рейтер Хьюго Диксон выступил с предложением о размещении украинским правительством "репарационных облигаций", которые были бы обеспечены "требованиями к России о возмещении Украине ущерба". Сам автор предложения указывает, что сценарий с выплатой Россией репараций маловероятен, поэтому выплаты инвесторам этих бумаг будут происходить из доходов от замороженных в западных странах российских активов. Это позволит обойти вопрос их конфискации и одновременно продолжить финансирование Украины.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Власти ЕС неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.