МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские инвесторы за ноябрь сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам октября, свидетельствуют данные минфина США. Дерипаска оценил планы Минфина разместить гособлигации в юанях

Как следует из опубликованной минфином статистики за ноябрь, российский портфель состоит из 25 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (28 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллиона в краткосрочных в октябре).

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 29,3 миллиарда — до 1,128 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 782 миллиардами долларов (рост на 12,4 миллиарда). Следом идет Великобритания (716,2 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 23,2 миллиарда долларов.

США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.

При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.