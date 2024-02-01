ПЕКИН, 1 фев — ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил пятилетние бонды Panda Bonds на сумму 6 миллиардов юаней (844,8 миллиона долларов) на китайском межбанковском рынке облигаций, что стало крупнейшим за всю историю банка выпуском этих облигаций, сообщила пресс-служба банка. Лавров объяснил цель расширения БРИКС

Panda Bonds — ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в юанях и размещенные на рынке материкового Китая.

Как сообщили в банке, чистую выручку от продажи облигаций используют в качестве общих корпоративных ресурсов банка и направят на финансирование проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году, на следующем саммите в бразильском городе Форталеза, было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие — встреча глав государств БРИКС — пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках своего председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.