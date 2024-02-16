МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия за декабрь увеличила портфель американских гособлигаций до 30 миллионов долларов с 28 миллионов по итогам ноября, свидетельствуют данные минфина США. Украина никогда не вернет США деньги, заявил Карлсон

Как следует из опубликованной минфином статистики за декабрь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (25 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллионов долларов в краткосрочных в ноябре).

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,138 триллиона с 1,128 триллиона в ноябре. На втором месте остается Китай с 816,3 миллиарда долларов (782 миллиарда в ноябре). Следом идет Великобритания, которая нарастила объем облигаций на своем балансе до 753,7 миллиарда с 716,2 миллиарда.