МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия за декабрь увеличила портфель американских гособлигаций до 30 миллионов долларов с 28 миллионов по итогам ноября, свидетельствуют данные минфина США. 

Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным

Украина никогда не вернет США деньги, заявил Карлсон

Как следует из опубликованной минфином статистики за декабрь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (25 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллионов долларов в краткосрочных в ноябре).

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,138 триллиона с 1,128 триллиона в ноябре. На втором месте остается Китай с 816,3 миллиарда долларов (782 миллиарда в ноябре). Следом идет Великобритания, которая нарастила объем облигаций на своем балансе до 753,7 миллиарда с 716,2 миллиарда.