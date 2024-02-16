2024-02-16T08:51:02+03:00
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2024
https://1prime.ru/Bonds/20240216/843085001.html
Минфин США оценил вложения России в американские гособлигации
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Россия за декабрь увеличила портфель американских гособлигаций до 30 миллионов долларов с 28 миллионов по итогам ноября, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из... ПРАЙМ, 16.02.2024
рынки, экономика, мировая экономика, облигации, новости, сша, россия, гособлигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия за декабрь увеличила портфель американских гособлигаций до 30 миллионов долларов с 28 миллионов по итогам ноября, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за декабрь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (25 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллионов долларов в краткосрочных в ноябре).
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,138 триллиона с 1,128 триллиона в ноябре. На втором месте остается Китай с 816,3 миллиарда долларов (782 миллиарда в ноябре). Следом идет Великобритания, которая нарастила объем облигаций на своем балансе до 753,7 миллиарда с 716,2 миллиарда.