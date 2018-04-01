Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию

БАКУ, 1 апр - ПРАЙМ. Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сообщает в воскресенье азербайджанское агентство Trend со ссылкой на министра энергетики Ирана Реза Ардакания.

Министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Роухани в Баку.

"В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии. Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России", - приводит слова Ардакания агентство.

Роухани 29 марта завершил двухдневный визит в Баку, в рамках которого стороны подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных секторах, включая энергетику.