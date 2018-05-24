С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. "Федеральная сетевая компания" в 2018 году ожидает роста выручки по РСБУ на 10-15%, а EBITDA на уровне прошлого года, сообщил журналистам председатель правления ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы ожидаем, что выручка по РСБУ в 2018 году вырастет примерно на 10-15%. Что касается EBITDA (также по РСБУ), то без учета разовых факторов (пени, штрафы и т.п.) она будет сопоставима с прошлогодней", — сказал Муров.

По итогам 2017 года выручка компании составила 215,999 миллиарда рублей, чистая прибыль по РСБУ снизилась на 60,1% и составила 42,362 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (без учета резервов, "бумажных" операций и выручки от услуг по технологическому присоединению) по РСБУ в 2017 году выросла на 8,1% по сравнению с 2016 годом — до 129,296 миллиарда рублей,

ФСК осуществляет управление Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.