С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — ПРАЙМ. Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд избрал меру пресечения Карповичу в виде заключения под стражу по 12 июля", — говорится в сообщении.

Карпович и заместитель по капитальному строительству генерального директора "Ленэнерго" Алексей Горячев были задержаны после обысков, которые прошли в центральном офисе "Ленэнерго".

По информации "Ленэнерго", следственные действия проводились в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская", которая была введена для обеспечения дополнительных мощностей по освещению стадиона на Крестовском острове, строившегося к чемпионату мира.