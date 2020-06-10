ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — ПРАЙМ. Биржевая цена на электроэнергию в Эстонии в среду подорожает почти в восемь раз из-за неисправности электрокабеля между Литвой и Швецией, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Биржевая цена на электроэнергию в среду будет составлять 200-250 евро за мегаватт-час, что почти в восемь раз выше, чем обычно. Это обусловлено тем, что в воскресенье вышел из строя кабель между Литвой и Швецией, по которому страны Балтии получают дешевую гидроэлектроэнергию из стран Северной Европы. Кроме того, сейчас на ремонте находится один из кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии", — говорится в сообщении.

Также на стоимость электроэнергии повлияла и ситуация в Латвии, где во вторник из-за перегрузки электросети без электричества остались более 160 тысяч жителей Риги и окрестностей.