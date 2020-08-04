МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в июле 2020 года в целом по России сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составило 78,2 миллиарда кВт.ч, следует из данных "Системного оператора Единой энергетической системы" (СО ЕЭС).

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России, куда не входят изолированные энергорайоны, в июле 2020 года составило 77 миллиардов кВт.ч, что на 2,6% меньше объема потребления за июль 2019 года.

В июле 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 77,9 миллиарда кВт.ч, что на 3% меньше, чем в июле 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июле 2020 года составила 79 миллиардов кВт.ч, что на 2,9% меньше выработки в июле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июле 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 39,8 миллиарда кВт.ч, что на 3,2% меньше, чем в июле 2019 года. Выработка ГЭС составила 17,1 миллиарда кВт.ч (на 1% больше уровня июля 2019 года), выработка АЭС — 15,9 миллиарда кВт.ч (на 8,7% меньше уровня июля 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий — 4,8 миллиарда кВт.ч (на 2,8% больше уровня июля 2019 года).