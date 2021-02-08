МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В России могут подорожать практически все товары и услуги на фоне роста оптовых цен на электроэнергию. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение специалистов в области экономики. В Минэнерго высказались о росте цен на электроэнергию

Напомним, что цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет. Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс объяснил, что подорожание не скажется на тарифах на электричество для населения.

Экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что "цены для домохозяйств могут оставаться стабильными даже на фоне роста оптовых цен. Другая ситуация по рынку для предприятий. Там, конечно, изменение тарифов на оптовом рынке, так или иначе, будет переложено на конечного предпотребителя в виде предприятий, поскольку производители и компании, передающие электроэнергию, не могут работать себе в убыток. Рост цен на тарифы для предприятий, в конечном счете, перекладывается в стоимость товаров и услуг. Поэтому в виде изменения платежей за электроэнергию люди не увидят разницы, а вот в виде роста цен на услуги и товары безусловно почувствуют".

В свою очередь, экономист, бывший министр экономики России и председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев напомнил, что тарифы на электроэнергию регулируются государством. Он добавил, что, по его мнению, "рост оптовых цен на электроэнергию станет бустером для инфляции, так как предприятия-потребители будут перекладывать дополнительные издержки на свои цены. Там, где доля электроэнергии в издержках не велика, изменений может не произойти, а для электроемких производств повышение может существенно сказаться на их ценах".