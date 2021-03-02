МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

На Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графика аварийного отключения света. А НЭК "Укрэнерго" сообщила, что запасов угля на украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимого.

"Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям маловероятной", — ответил Сасим на вопрос о возможности повторения украинского сценария в РФ.

Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

В понедельник член правления — врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина сообщила, что коммерческие поставки электроэнергии на Украину пока продолжаются в марте, но их объем снижен.

"С точки зрения надежности наша энергосистема выглядит более весомо, кроме того, мы можем коллегам помогать в их сложной ситуации с помощью экспорта нашей электрической энергии, у нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны", — добавил Сасим.

По его словам, система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена, как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций не только позволила создать многие энергомощности в РФ, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов "не обманули".

"Поэтому, с этой точки зрения, конечно, у нас система надежная. Другой вопрос, если сравнивать с украинской системой, там, наверное, помимо чисто технологических, еще какие-то другие проблемы, связанные с поставкой угля и вообще сложная ситуация, в которой страна оказалась", — заключил Сасим.