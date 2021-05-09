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2021
https://1prime.ru/Energy/20210509/833625585.html
Минэнерго намерено держать оптовые цены на электроэнергию ниже инфляции
Энергосети
Новости
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Задача Минэнерго РФ — удержать цены на электроэнергию на оптовом рынке в рамках инфляции, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Наша задача — удержать тарифы в... ПРАЙМ, 09.05.2021
минэнерго рф, новости, энергосети, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Задача Минэнерго РФ — удержать цены на электроэнергию на оптовом рынке в рамках инфляции, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Наша задача — удержать тарифы в рамках инфляции на опте", — ответил он на вопрос о возможности роста цен на электроэнергию на оптовом рынке в 2026-2032 годах выше уровня инфляции.
В марте ассоциация "Сообщество потребителей энергии" направила письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку. По мнению потребителей, текущий прогноз динамики цен на электроэнергию, разработанный в "Совете рынка", не учитывает ряд новых платежей — например, продление до 2028 года механизмов субсидирования энерготарифов, а также строительство и модернизацию электростанций на Дальнем Востоке за счет потребителей ценовых зон оптового рынка (европейской части РФ, Урала и Сибири).
По оценке ассоциации, отсутствие учета новых платежей и снижения потребления электроэнергии может привести к тому, что конечная цена на электроэнергию на оптовом рынке в период 2026-2032 годов в 1,2-2,6 раза превысит уровень инфляции. В этой связи потребители попросили пересмотреть прогноз цен и тарифов на электроэнергию на оптовом и розничном рынках.