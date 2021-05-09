МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Задача Минэнерго РФ — удержать цены на электроэнергию на оптовом рынке в рамках инфляции, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Россиянам сказали, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых

"Наша задача — удержать тарифы в рамках инфляции на опте", — ответил он на вопрос о возможности роста цен на электроэнергию на оптовом рынке в 2026-2032 годах выше уровня инфляции.

В марте ассоциация "Сообщество потребителей энергии" направила письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку. По мнению потребителей, текущий прогноз динамики цен на электроэнергию, разработанный в "Совете рынка", не учитывает ряд новых платежей — например, продление до 2028 года механизмов субсидирования энерготарифов, а также строительство и модернизацию электростанций на Дальнем Востоке за счет потребителей ценовых зон оптового рынка (европейской части РФ, Урала и Сибири).

По оценке ассоциации, отсутствие учета новых платежей и снижения потребления электроэнергии может привести к тому, что конечная цена на электроэнергию на оптовом рынке в период 2026-2032 годов в 1,2-2,6 раза превысит уровень инфляции. В этой связи потребители попросили пересмотреть прогноз цен и тарифов на электроэнергию на оптовом и розничном рынках.