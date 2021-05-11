МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. "Совет рынка" ожидает значительный рост оптовых цен электроэнергии для промышленности в 2021-2022 годах, в европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд, в Сибири — на 15% в этом году и на 7% в следующем, сообщает газета "Коммерсант".

"Совет рынка" (регулятор энергорынков) по запросу ФАС обновил прогноз оптовых энергоцен до 2025 года с учетом прошлогоднего провала электропотребления. Речь идет об одноставочной цене опта для промпотребителей (для населения сохраняются заниженные тарифы), состоящей из платы за мощность и цены электроэнергии. В показатель не включены сетевые тарифы и сбытовая маржа, составляющие около половины конечной цены", — говорится в сообщении.

По данным издания, в европейской части России и на Урале ожидается восстановление спроса до уровня 2019 года в следующем году, а в Сибири — в текущем году.

"Причем в 2021–2022 годах в обеих ценовых зонах одноставочная цена может вырасти выше прогнозного уровня инфляции (около 4%). В Европе и на Урале в 2021 году показатель увеличится на 5,87%, до 2,66 тысячи рублей за 1 МВт/ч, в 2022 году — на 5,62%, до 2,8 тысячи рублей. В Сибири в 2021 году одноставочная цена вырастет на 15,39%, впервые пробив потолок в 2 тысячи рублей, в 2022 году — на 6,84%, до 2,15 тысячи рублей", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что в Европе и на Урале скачок цены произойдет в основном из-за увеличения нерыночных надбавок к цене мощности за строительство новых ТЭС в Калининграде, ВИЭ и АЭС, в Сибири — из-за роста платежа за мощность новых ТЭС, построенных по договорам поставки мощности, и цены конкурентного отбора мощности.

Кроме того, "Коммерсант" со ссылкой на Минэнерго отмечает, что увеличение конечных цен в Европе и на Урале в 2021-2022 годах, по оценкам "Совета рынка", прогнозируется примерно на уровне инфляции.