МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России цены на электроэнергию для промышленности оказались выше, чем в ряде зарубежных стран, в числе которых — США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты "Сообщества потребителей энергии". К осени в России подорожает чай

Издание поясняет, что средняя цена электричества для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в 2020 году составила 7,34 цента за киловатт-час.

Этот показатель выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.

В свою очередь в министерстве энергетики России прокомментировали это исследование и заявили, что цены на электроэнергию в стране — одни из самых низких в мире.

Отмечается, что оптовые цены внутри РФ сопоставимы с тарифами в других странах, но на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.

В Минэнерго особо подчеркнули, что расчеты "Сообщества потребителей энергии" считают некорректными, так как они не учитывают важные факторы, влияющих на цены электроэнергии:

волатильность валютных курсов,



паритет покупательной способности,



влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.

В российской компании "Интер РАО"(занимается экспортом и импортом электроэнергии) также отметили, что потребители привели в пример показатели цен на одноставочных высоковолатильных рынках. В период был выбран нетипичный — прошлый год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.