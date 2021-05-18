Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленности
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России цены на электроэнергию для промышленности оказались выше, чем в ряде зарубежных стран, в числе которых — США, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты "Сообщества потребителей энергии".
Издание поясняет, что средняя цена электричества для российских промышленных потребителей, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, в 2020 году составила 7,34 цента за киловатт-час.
Этот показатель выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.
В свою очередь в министерстве энергетики России прокомментировали это исследование и заявили, что цены на электроэнергию в стране — одни из самых низких в мире.
Отмечается, что оптовые цены внутри РФ сопоставимы с тарифами в других странах, но на внутреннем рынке за счет этого цена на электроэнергию для населения существенно ниже.
В Минэнерго особо подчеркнули, что расчеты "Сообщества потребителей энергии" считают некорректными, так как они не учитывают важные факторы, влияющих на цены электроэнергии:
- волатильность валютных курсов,
- паритет покупательной способности,
- влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.
В российской компании "Интер РАО"(занимается экспортом и импортом электроэнергии) также отметили, что потребители привели в пример показатели цен на одноставочных высоковолатильных рынках. В период был выбран нетипичный — прошлый год с аномально теплой зимой и снижением потребления на фоне пандемии.
https://1prime.ru/Energy/20210518/833685371.html