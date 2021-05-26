КИЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. Банк России не видит системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом в конце января тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.