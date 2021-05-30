МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Киев, введя вмеренное ограничение на импорт электроэнергии из России и Белоруссии (действует до 1 октября текущего 2021 года) поступил хитро, пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова. В Болгарии возмутились повышением цен на газ из России

Летом закупки электричества в любом случае уменьшаются, пояснил Юшков.

Об ограничении до осени закупок у Москвы и Минска электроэнергии до 1 октября 2021 года заявляла Украинская Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что намерены полностью отказаться от единой энергосистемы с Россией. При этом с такой же частотой поставки электричества после этих выступлений возобновлялись.

"Очередное решение НКРЭКУ о прекращении импорта имеет четкие временные рамки, совпадающие с завершением отопительного сезона", — пишет издание.

Это позволяет предположить, что запрет на импорт электричества носит больше демонстративный характер, основанный, впрочем, на обыкновенной практичности.

"Важно учитывать, что Украина поступила хитро: в летний период импорт электроэнергии особенно не нужен, поскольку нет дефицита. Именно на это время и введен запрет", — заявил Юшков.

Когда на Украине наступит отопительный сезон, или граждане начнут потреблять большее количество энергии, то, скорее всего, Киев вернется к закупкам, считает эксперт.

При этом отказ Украины импортировать российскую и белорусскую электроэнергии никак не отразится на внутренних рынках этих стран.

Если говорить о внешних рынках, то Украина импортировала не более 5% российского электричества. Страна является второстепенным партнером.

В экспорте электроэнергии Россия нацелена в первую очередь на стран: